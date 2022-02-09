У диких оленів зафіксували антитіла до "Омікрону"

Білохвості олені у США стали першими дикими тваринами з документально підтвердженими випадками зараження омікрон-штамом, повідомляє Лента.Ру.

Про це йдеться у статті, опублікованій у репозиторії препринтів me﻿dRxiv. Як з'ясували вчені Пенсільванського університету, 19 зі 131 відібраного випадковим чином представників цього виду мали позитивний тест на наявність антитіл до вірусу SARS-CoV-2. Подальше вивчення показало, що серед тварин поширюється омікрон. Наразі даний варіант коронавірусу виявлено в оленів у 15 штатах.

Фахівці встановили, що олені заразилися COVID-19 від людини. На цей момент немає жодних доказів того, що вірус може передаватися від тварин до людей, проте експерти побоюються, що такі випадки можуть призвести до нових мутацій коронавірусу.