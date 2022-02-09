Делегація "Талібану" прибула на переговори до Женеви

Делегація талібів із 10 осіб прибула до швейцарської Женеви для обговорення гуманітарних питань, захисту дітей під час конфліктів та дотримання прав людини. Про це заявив директор неурядової організації Geneva Call, яка запросила цю делегацію, Ален Делетро. ​, повідомляє Корреспондент.

Він зазначив, що Geneva Call прагне посилити застосування міжнародного гуманітарного права недержавними озброєними групами та підтримує контакт із талібами протягом кількох років, пишуть місцеві ЗМІ.

У пріоритеті в організації - вирішення проблеми протипіхотних мін, від яких страждає громадянське населення, та питання охорони здоров'я.

"Особи, які прибули до Женеви, делеговані владою в Кабулі, і ми сподіваємося, що після повернення вони зроблять все необхідне для забезпечення поваги до норм гуманітарного права в Афганістані" , - пояснив Делетро.

Він наголосив, що зустріч із делегацією талібів не означає їхнього офіційного визнання.

"Розмова з гуманітарною організацією не легітимізує їх, і в їхньому міжнародному статусі нічого не змінюється. Їх може легітимізувати лише дотримання міжнародних конвенцій та міжнародного гуманітарного права" , - заявив Делетро.

Також зазначається, що з талібами планують зустрітися співробітники дирекції розвитку та співпраці МЗС Швейцарії, а також структурних підрозділів, які займаються Азіатсько-Тихоокеанським регіоном та правами людини. Дискусії відбудуться "у конфіденційних рамках", заявили у дипломатичному відомстві.

Також у Женеві "продовжити діалог" з талібами має намір Міжнародний комітет Червоного Хреста.