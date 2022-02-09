Нейрохірург назвав перші симптоми спінального інсульту

Коли ми чуємо про інсульт, то одразу думаємо про небезпечний стан, під час якого уражаються кровоносні судини головного мозку. Однак проблеми з притоком крові можуть викликати порушення не лише в голові. Біль у шиї чи руці, які призводять до слабкості, оніміння чи паралічу – перші симптоми спинального інсульту – захворювання, викликаного блокуванням кровотоку до хребта, повідомляє Обозреватель.

Якщо спинний мозок недотримує поживні речовини та кисень, його клітини пошкоджуються та навіть помирають. Про такі наслідки заявив нейрохірург, доктор медичних наук Бабак С. Джахромі.

Лікар зазначає, що до основних факторів, що можуть порушити кровоток у хребті, відносять:

Кров’яні згустки;

Звуження артерій через накопичення бляшок, які викликаються високим рівнем "поганого" холестерину у крові або підвищеним тиском, діабетом або палінням тощо;

Крововиливи у спинний мозок, що розвиваються через гіпертонію, вади розвитку судин хребта, а також спінальну аневризму – випинання, викликане слабкістю в стінках артерій.

Симптоми недуги розвиваються дуже швидко – від кількох хвилин до декількох годин – і можуть відрізнятися у залежності від того, яка частина хребта уражена інсультом. Стан потребує негайної госпіталізації та лікування, оскільки у противному разі здатен призводити до паралічу або навіть смерті.

До віддалених наслідків спинального інсульту фахівці відносять:

Фізичну слабкість та параліч

Втрату чутливості у руці чи нозі

Труднощі з диханням

Болі

Нетримання сечі чи калу

Сексуальні проблеми

Порушення психічного здоров’я, включаючи депресію.

Попри серйозність та численні наслідки, лікарі заспокоюють: подібні ураження хребта виникають вкрай рідко – на них припадає лише 1% від усіх інсультів.