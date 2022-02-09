Одеські митники виявили контрабандні електронні сигарети

Одеські митники виявили електронні сигарети на суму понад 7,4 млн гривень. У документах вказувалися швабри та дитячі іграшки, і були "забуті" рибальські сітки та електронні сигарети, повідомляє Корреспондент.

"До Одеського порту з Китаю прийшов контейнер з товарами широкого споживання. Згідно з наданими документами для пропуску через митний кордон України в ньому переміщувалися швабри, фломастери, дитячі іграшки, сушарки для білизни, вакууматори, ваги, лінзи тощо" , - інформує Державна митна служба.

Проте під час митного огляду з'ясувалося, що одержувач "забув" задекларувати 200 браконьєрських рибальських сіток та майже 30 тисяч електронних сигарет в асортименті орієнтовною ринковою вартістю понад 7,4 млн гривень.

Йдуть процесуальні дії щодо складання протоколу про порушення митних правил.