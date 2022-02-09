За тиждень смертність від коронавірусу зросла на 7% - ВООЗ

Понад 19 млн людей заразилися коронавірусною інфекцією за минулий тиждень, майже 68 тис. померли. Число виявлених випадків інфікування знизилося на 17% у порівнянні з попередніми сімома днями, а кількість смертей зросла на 7%. Про це заявила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляє ТАСС.

Як зазначається у її щотижневому бюлетені, з 31 січня до 6 лютого "число нових випадків COVID-19 зменшилося на 17% у порівнянні з попереднім тижнем". Водночас смертність зросла на 7%. В організацію надійшли повідомлення про зараження 19 276 472 осіб та смерть 67 953.

Збільшення числа тих, хто заразився у порівнянні з попереднім тижнем (24 - 30 січня), зафіксовано у Східному Середземномор'ї (на 36%). Разом з тим в Америці, Південно-Східній Азії та Африці захворюваність знизилася на 36%, 32% та 22% відповідно. У Європі, на яку припадає 58% усіх нових випадків інфікування у світі за тиждень, цей показник зменшився на 7%. Смертність зросла у Південно-Східній Азії – на 67%, Східному Середземномор'ї – на 45% та Європі – на 2%. У той самий час в Африці вона зменшилася на 7%, а Західно-Тихоокеанському регіоні на 5%.

Про найбільшу кількість інфікованих за тиждень повідомили США (1 874 006). Далі йдуть Франція (1 738 189), Німеччина (1 285 375), Бразилія (1 241 025) та Індія (1 095 616). У США за сім днів зареєстровано найбільше померлих (14 090). Далі йдуть Індія (7888), Росія (4686), Бразилія (4610) і Мексика (2910).

За даними ВООЗ, за тиждень у світі "посилилося превалювання омікрон-варіанту, і зараз його виявляють практично у всіх країнах".

"Водночас багато держав, які раніше повідомляли про зростання кількості випадків зараження через омікрон-варіант, зараз інформували [ВООЗ] про зниження загальної кількості [інфікованих]" , - констатували в організації.

Загалом експерти звертають увагу на швидке поширення у світі омікрон-штаму, що продовжується, і зниження частки інших варіантів коронавірусу. Згідно з міжнародною базою даних GISAID, "омікрон" за останні 30 днів був виявлений під час проведення аналізів у 96,7% зразків біоматеріалу. На дельта-варіант припадає близько 3,3% зразків.