Росія продовжує нарощування військ - генсек НАТО

Ризик російського вторгнення в Україну зростає, попри всі дипломатичні зусилля, спрямовані на те, щоб уникнути ескалації. Україна має право на самозахист та країну слід підтримувати. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Корреспондент.

"Що ми точно бачимо, так це військове нарощування, що триває, з усе більшою кількістю сил, військових госпіталів і логістикою. Тому час на запобігання зменшується, а ризик атаки зростає. Також ми бачимо загрозливу риторику від Росії, яка каже, що якщо ми не погодимося на її вимоги відбудеться те, що вони називають військово-технічними наслідками. І ми вже маємо історію використання Росією сили проти України. Так що, якщо скласти все це разом, можна говорити про існування небезпеки" , - сказав Столтенберг в ефірі каналу CNN, додавши, що дипломати багатьох країн продовжують працювати над політичним вирішенням ситуації.

Глава Північноатлантичного альянсу зазначив, що Росія – агресор, оскільки вже анексувала Крим, окупувала частину Донбасу і зосередила свої війська біля кордонів України.

"Що ми можемо, так це підтримувати Україну. Україна є жертвою агресії та має право на самозахист, що передбачено Статутом ООН. І союзники надають допомогу Україні" , - додав Столтенберг.

Він вважає, що рано говорити, чи готові представники Кремля сісти за стіл переговорів для мирного вирішення ситуації.

Тим часом президент Польщі Анджей Дуда запропонував провести переговори у форматі НАТО-Україна та НАТО-Грузія на найвищому рівні у рамках наступного саміту. Альянс має показати, що Україна та Грузія не кинуті напризволяще, вважає польський лідер.