Салліван та Столтенберг обговорили готовність продовжувати діалог з РФ
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван поговорив телефоном з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Вони обговорили готовність США та НАТО продовжувати діалог з Росією, щоб знайти дипломатичний шлях до деескалації", - інформує Білий дім.
"Вони також наголосили на готовності союзників захищатися від будь-якої загрози території союзників по НАТО, у тому числі шляхом зміцнення східного флангу", - додали в адміністрації президента США.
Зазначається, що під час розмови сторони наголосили на прихильності до суверенітету та територіальної цілісності України.