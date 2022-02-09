Салліван та Столтенберг обговорили готовність продовжувати діалог з РФ

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван поговорив телефоном з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вони обговорили готовність США та НАТО продовжувати діалог з Росією, щоб знайти дипломатичний шлях до деескалації" , - інформує Білий дім.

"Вони також наголосили на готовності союзників захищатися від будь-якої загрози території союзників по НАТО, у тому числі шляхом зміцнення східного флангу" , - додали в адміністрації президента США.

Зазначається, що під час розмови сторони наголосили на прихильності до суверенітету та територіальної цілісності України.