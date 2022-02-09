СБУ викрила замовників "мінувань" у Львівській області

Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) встановили трьох мешканців Львівської області, причетних до організації та розповсюдження, зокрема, в соцмережах інформації про "мінування" різних об'єктів, яких курували організатори з Росії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Як встановило слідство, до протиправної діяльності причетні троє мешканців Львівщини. Двоє зловмисників обладнали свої приміщення під потреби "ботоферм", а третій – забезпечував технічне обслуговування. Їхня спільна "потужність" становила 18 тисяч фейкових акаунтів. За попередньою інформацією, адміністраторів ботоферми курували організатори з РФ" , - інформує пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисники працювали здебільшого у соцмережах. Зокрема, розповсюджували "фейки" для нагнітання панічних настроїв. Також встановлено, що вони публікували неправдиву інформацію щодо мінування об'єктів, у тому числі соціальної та критичної інфраструктури.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили два комплекти GSM-шлюзів: 92 та 375 онлайн-канальних, 3 тисячі сім-карт мобільних операторів, ноутбуки з доказами протиправної діяльності, чорну бухгалтерію.

Про підозри фігурантам не повідомляється. Вказано, що слідчі дії продовжуються.