Борель оцінив візит Макрона до Москви

Борель оцінив візит Макрона до Москви

Поїздка президента Франції Еммануеля Макрона до Росії був важливий, але не привів до дива. Таку думку висловив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

За його словами, візит привніс "елемент розрядки" в кризу, оскільки вдалося сісти за стіл переговорів з Кремлем.

"Оскільки люди готові сісти за стіл і поговорити, я думаю, що є надія не вступати у військове протистояння... Я думаю, що це являє собою елемент розрядки", - сказав він на прес-конференції у Вашингтоні.

Однак, за його словами, незважаючи на позитивні знаки, проблема не була вирішена і не було ознак деескалації з боку Росії.

"Візит президента Макрона до Москви був важливий, але він не привів до дива", - сказав він.
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