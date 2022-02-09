Борель оцінив візит Макрона до Москви

Поїздка президента Франції Еммануеля Макрона до Росії був важливий, але не привів до дива. Таку думку висловив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

За його словами, візит привніс "елемент розрядки" в кризу, оскільки вдалося сісти за стіл переговорів з Кремлем.

"Оскільки люди готові сісти за стіл і поговорити, я думаю, що є надія не вступати у військове протистояння... Я думаю, що це являє собою елемент розрядки" , - сказав він на прес-конференції у Вашингтоні.

Однак, за його словами, незважаючи на позитивні знаки, проблема не була вирішена і не було ознак деескалації з боку Росії.