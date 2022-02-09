У Держдепі дали оцінку переговорам Макрона і Путіна

Держдеп США відреагував на готовність російського президента Володимира Путіна до деескалації на російсько-українському прикордонні, яку він, за словами французького лідера, висловив під час зустрічі з Макроном у Москві, повідомляє УНІАН.

Про це йшлося під час брифінгу офіційного представника Держдепартаменту США Джаліни Портер. У Портер поцікавилися, як Вашингтон оцінює слова Макрона про те, що Путін начебто пообіцяв зупинити ескалацію.

Вона, своєю чергою, зауважила російські війська довкола та на окупованих територіях України, які Москва продовжує накопичувати.

"Справа в тому, що довкола України все ще знаходиться понад 100 тисяч російських солдатів. Росія продовжує перекидати війська і техніку до кордонів з Україною. І ми вважаємо, що вони знаходяться у таких позиціях, коли можуть напасти у будь-який момент" , - сказала Портер.

Вона додала, що США не в змозі контролювати дії Росії, але можуть дати зрозуміти союзника і партнерам, що Росія матиме великі наслідки у разі її повномасштабного вторгнення в Україну.

"І якщо Росія все ж вторгнеться, то з часом вона опиниться у слабшому становищі, а НАТО стане сильнішим і більш згуртованим" , - зазначила Портер.

На уточнення, чи контактував хтось з представників Держдепу США з французькою стороною під час зустрічі Макрона і Путіна, Портер тільки додала:

"Ми продовжуємо тісно консультуватися і координувати свої дії з нашими союзниками і партнерами".