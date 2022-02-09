У Китаї створили COVID-тест, що показує результат через чотири хвилини

Китайські вчені розробили тест на коронавірус, який гарантує результат через чотири хвилини. Точність нового тесту можна порівняти з лабораторним ПЛР-тестом, повідомляє Дзеркало тижня.

Як пише CBS News, фахівці університету Фудань із Шанхаю заявили, що станом на сьогодні це можливо найшвидший і найточніший тест на SARS-COV-2.

"Ми впровадили електромеханічний біосенсор для виявлення SARS-CoV-2 в інтегрований та портативний прототип пристрою та показали, що він виявив (вірусну РНК) менш ніж через чотири хвилини" , - йдеться у повідомленні.

Тест використовували на біоматеріалі 33 людей з коронавірусом, а також ще 54 людей, які не були інфіковані.