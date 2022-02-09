Курс валют НБУ на 9 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 9 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 8 лютого знизився до позначки 27.96 за 1 долар.

Курс євро впав на 15 коп. до 31.93 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 1 коп. до 3.72 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 2 коп. до 37.83 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 5 коп. до 30.28 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 1 коп. до 7.05 за 1 польський злотий.