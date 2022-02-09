Курс валют НБУ на 9 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 9 лютого 2022 року
Курс долара у порівнянні з 8 лютого знизився до позначки 27.96 за 1 долар.
Курс євро впав на 15 коп. до 31.93 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 1 коп. до 3.72 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 2 коп. до 37.83 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 5 коп. до 30.28 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 1 коп. до 7.05 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.961 900
|EUR
|Євро
|31.925 500
|RUB
|Рубль
|0.371 810
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.831 100
|CHF
|Швейцарський франк
|30.278 200
|PLN
|Польський злотий
|7,046 000