Тиждень розкоші у Монако: як економно провести відпочинок

Монако є маленькою країною, ледь помітною на карті світу. Але важко знайти людину, яка ніколи нічого не чула про цю дивовижну країну, пише Ирина Савіна, РБК-Україна.

Можна сказати точно, це одна з найбільш спокійних та стабільних країн, ось уже 700 років тут не відбувається жодних революцій та переворотів. Можна бюджетно дістатися Монако, знайти, де недорого харчуватися, вивчити доступні пам'ятки в самій країні та її околицях.

Чи варто їхати в Монако на тиждень, як подивитися там максимум цікавих місць і при цьому не витратити багато грошей - далі у матеріалі.

Цікаві факти про Монако:

Князівство Монако – найменша повноцінна держава у світі після Ватикану. Площа Монако трохи менша, ніж два квадратних кілометри – спальні райони в Харкові, Києві та Одесі й ті більші;

Крім королівського палацу, тут є і музеї, і парки, великий власний пляж. Монако, незважаючи на мікроскопічність, щорічно збільшується в розмірах, не забуваючи розвивати інфраструктуру. Спочатку будують мережу підземних доріг, а з виритого грунту насипають півострови, створюючи нові райони. Так був побудований район Фонв'єй, і будується ще один – Ла портьє;

Корінне населення – монегаски. Їх насправді дуже мало (близько 20% населення Монако), вони не платять податки, а середня тривалість їх життя досягає 90 років. Саме тому Монако – одна з найбільш інклюзивних країн в ЄС: скрізь працюють ліфти і ескалатори, що допомагає місцевим жителям легко переміщатися по країні, розташованій на горбистій місцевості;

У Монако знаходиться знамените казино Монте-Карло, при цьому громадянам Монако грати в казино заборонено;

Князівство Монако знаходиться під протекторатом Франції, з якою межа чисто номінальна. Гуляючи по Монако ви можете не помітити, як перейдете кордон з Францією.

До речі, між Монако і Францією налагоджено повітряне сполучення за допомогою вертольотів. Так що, якщо будете спізнюватися на свій рейс з Ніцци, можете замовити вертоліт, щоб не стояти на автобусі в пробках;

Рівень злочинності в Монако – один з найнижчих на планеті.

Які вимоги для в'їзду туристів

Правила в'їзду в Монако станом на сьогодні діють ті ж, що і для туристів, які приїжджають до Франції:

в'їзд дозволено тим, хто повністю вакцинувався препаратами Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson. Їхати можна з сертифікатом про вакцинацію не старше 9 місяців: по закінченню цього терміну повинна бутибустерна доза вакцини Pfizer або Moderna; або за наявності ПЛР-тесту, або тесту на антитіла, зробленого не раніше, ніж за 48 годин до в'їзду в Монако; маски необхідно носити в приміщеннях і на відкритому повітрі – штраф за відсутність маски складає 100 євро.

Як дістатися в Монако з України

У Монако немає свого аеропорту, тому ідеально прилетіти прямим рейсом SkyUp в найближчий аеропорт Ніцци. З травня 2022 року в Ніццу обіцяє полетіти з Жулян ще один лоукостер – Wizzair.

Транспорт з аеропорту Ніцци в Монако: головне про ціни

Муніципальний автобус №100 ходить з 5:00 ранку і до 18:00 вечора з Ніцци від зупинки Le Port і за 1,5 євро довезе вас до Монако. Від аеропорту до автобусної зупинки в денний час ходить трамвай L2 – квиток коштує 1,5 євро.

Поїзд йде від ж/д вокзалу Nice-Ville до станції Monaco Monte Carlo. Квиток коштує 5 євро. Курсує щодня з 05: 15 до 21:15. До залізничного вокзалу можна доїхати на трамваї L2 – квиток коштує 1,5 євро.

Відео: Пейзажі Монако (youtube.com/Urban Architecture)

Якщо у вас вечірній рейс, і ви не встигли на поїзд або муніципальний автобус, доведеться їхати на автобусі-шатлі. З аеропорту їздить автобус Cannes Express 110, який робить зупинку в Монте-Карло. Квиток - 22 євро в одну, 33 євро – в обидві сторони.

Якщо літак прилітає вночі, тоді доведеться брати таксі. Uber в Монако не їздить, а звичайне таксі влетить в копієчку (від 70 євро). Тому лайфхак – замовляйте Uber до кордону Монако і Франції: це вийде удвічі дешевше. А звідти, торохтячи валізою по асфальту, дійдете пішки до свого фешенебельного готелю.

Як провести тиждень в Монако й при цьому заощадити

Вийти вранці на пробіжку і оббігти країну за півтори години – такі суворі реалії найменшої країни Європи. Але географічні розміри Монако ніяк не співвідносяться з рівнем доходів її громадян і витратами залітних туристів.

Сума за номер в готелі де-небудь "на задвірках" Монако, наприклад, в районі Фонвьей, може серйозно похитнути ваш добробут – від 200 євро на добу зі сніданками. Дешевше орендувати апартаменти ближче до центру – можна знайти від 90 євро на добу в низький сезон. Як варіант – можна зупинитися в одному з сусідніх містечок, наприклад, Ментон. Або пару разів приїхати в Монако з Ніцци, де можна знайти готель від 50 євро на добу.

Фото: Вид на марину та район Фьонвей (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

У ресторанах ціни теж не надто бюджетні – піца і два келихи вина коштуватимуть 40 євро, чашка кави – 4-5 євро, повноцінна вечеря – вище 100 євро за двох. Сніданок з видом на казино Монте-Карло в Кафе де Парі теж чимало коштує: капучино – 6 євро, класичний круасан – 7 євро, апельсиновий фреш – 10 євро.

Зате на критому ринку Монако є фудкорти, в яких можна замовити салат Нісуаз, бебі-восьминоги в клярі і з келихом вина: це буде коштувати близько 25 євро. І ще в Монако є класна фішка: wine to go – за аналогією з кавою, тільки виходиш не з кав'ярні зі стаканчиком кави, а з бару з келихом вина. Так ми і робили вечорами – йшли в сусідній бар і пили розе, сидячи на кам'яному парапеті з видом на яхти (келих вина – 5 євро).

Як ще заощадити на вечерях в ресторанах? Я кожен день ходила за покупками в найближчий супермаркет Carrefour. Оскільки готувати у мене не було можливості, то купувала нарізки – сири і м'ясо від 2-3 євро за 100 грамів, овочі та фрукти за такою ж ціною, Французьке Розі – від 4 євро. Так можна пристойно скоротити витрати на їжу.

Фото: Океанаріум в Монако (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Мені навіть сподобалося вечеряти сиром і вином, сидячи на балконі номера з видом на Розарій принцеси Грейс. А обідала найчастіше в кафе, подорожуючи Лазурним узбережжям на автобусі за 1,5 євро.

Сади, собори й види на яхти. Що подивитися в Монако

Навіщо сюди їдуть туристи? У кожного свої цілі: хтось хоче "поставити галочку" і додати до скарбнички ще одну країну. Комусь до остраху цікаво подивитися, як на парковках вишикувалися в ряд Ламборджині і Мазератті, і зробити на їх тлі гламурне Селфі.

Хтось все життя мріяв піти в казино Монте-Карло і спустити там всі гроші в надії виграти мільйон. А хтось, як я, ніколи не мріяв про Монако. Але якщо вже так сталося, то є сенс побачити все по повній.

Фото: Пам'ятник гонкам в Монте Карло (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Насправді для туриста-бюджетника Монако – майже рай. По-перше, є багато безкоштовних розваг: сади і парки, собори, види на яхти і пляж в кінці кінців – і все це безкоштовно. По-друге, квитки в музеї, на виставки і в палаци Монако – за дуже помірними цінами. Всі нижчеперелічені розваги можна спокійно встигнути за один-два дні.

Погуляти по Монако Вілль – це півострів і історична частина Монако розміром всього 700м в довжину і 300 в ширину. Безкоштовно можна заглянути в Кафедральний собор святого Миколая, прогулятися Палацовою площею, зробити фото з видом на Порт де Фонв'єй;

Фото: Монако Вілль –п івострів і історична частина Монако (Ірина Савіна / для РБК-Україна)

Екскурсія в Княжий палац – квиток коштує 10 євро +8 євро, якщо захочеться подивитися виставку княжих ретро-автомобілів. За 6 євро можна подивитися місцевий мікро-зоопарк – Сад тварин. Дітям до 6 років – безкоштовно.

– квиток коштує 10 євро +8 євро, якщо захочеться подивитися виставку княжих ретро-автомобілів. За 6 євро можна подивитися місцевий мікро-зоопарк – Сад тварин. Дітям до 6 років – безкоштовно. Сходіть в Океанографічний музей , яким завідував Кусто (18 євро – дорослий, 12 євро – дитячий квиток);

, яким завідував Кусто (18 євро – дорослий, 12 євро – дитячий квиток); Японський сад принцеси Грейс - Jardin Japonais-Princesse Grace. Маленький сад посеред ультрасучасного Монако, забудованого висотками, як оаза зі ставками, в яких живуть червоні коропи, японськими містками і пагодами;

Фото: Японський сад принцеси Грейс (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Фото: Палацова площа і княжий палац в Монако (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Розарій Принцеси Грейс – серед сотень видів троянд поважно гуляють гуси, качки і лебеді. Вони тут головні місцеві жителі – їх годують, для них змінюють воду у ставку. Вранці їх випускають з будиночків, з яких вони виходять на прогулянку, і куди повертаються на нічний відпочинок;

Фото: Вид з номера на Розайрій принцеси Грейс (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Порт Еркюль – головна марина в Монако і стоянка для яхт всіляких конфігурацій і розмірів – від маленьких до величезних, вартістю в десятки мільйонів доларів. Кращий вид на марину відкривається зверху – з Монако Вілль, але поруч з ними теж цікаво прогулятися, дивуючись розкоші й багатству;

Фото: Порт Еркюль – стоянка для яхт (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Казино Монте Карло – культове місце для ігроманів і фанатів агента 007. Тут знімали сцени фільму "Золоте око". У казино приїжджають не тільки багаті і знамениті. Будь-хто з бажаючих може зайти всередину, щоб спробувати щастя. Наприклад, зіграти в однорукого бандита. Вхід у фойє казино – безкоштовний, для входу в ігрові зали потрібно сплатити 20 євро, які можна обміняти на жетони. А раптом пощастить?

– культове місце для ігроманів і фанатів агента 007. Тут знімали сцени фільму "Золоте око". У казино приїжджають не тільки багаті і знамениті. Будь-хто з бажаючих може зайти всередину, щоб спробувати щастя. Наприклад, зіграти в однорукого бандита. Вхід у фойє казино – безкоштовний, для входу в ігрові зали потрібно сплатити 20 євро, які можна обміняти на жетони. А раптом пощастить? Концертно-виставковий центр Grimaldi Forum – тут часто проводять тематичні та художні виставки. Квитки на виставки коштують 10-15 євро;

– тут часто проводять тематичні та художні виставки. Квитки на виставки коштують 10-15 євро; Пляж Ларвотто в Монако – міський безкоштовний пляж з дрібною галькою, в оточенні висоток зі скла і бетону і видом на будівництво чергового насипу, яка в майбутньому перетвориться на ще один район. Як альтернатива – невеликий пляж Марке на французькій території, розташований на кордоні з Монако. Від пляжу Марке в бік Ніцци веде прогулянкова доріжка навколо Часникового мису – Кап Д'ай. Нею приємно прогулятися перед заходом сонця.

Фото: Пляж Ларвотто в Монако (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Що подивитися в околицях Монако

Купіть квиток на автобус №100, який курсує з Ніцци до Ментону і назад. Всього за 1,5 євро вам відкриються затишні міста, пляжі і пам'ятки в околицях Монако.

Ніцца - столиця Лазурного узбережжя, розтягнулася вздовж узбережжя величезної Англійської набережної, забудованої історичними будівлями в італійському стилі XIX-початку XX століть. Ніцца – друге місто за кількістю музеїв і палаців у Франції, тому її вважають культурною столицею Провансу. Сходіть в Старе місто – Вьей Віль, де панує приголомшлива атмосфера класичного середземноморського міста.

Фото: Стара Ніцца (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Поїсти в одному зі стріт-кафе Старої Ніцци – недороге і особливе задоволення. Тут варто спробувати млинці з нутового борошна – Socca. Або французький бутерброд Pan-bagnat – величезний сендвіч, просочений оливковою олією і соком помідора з начинкою з салату Нісуаз.

Pissaladière - відкритий пиріг, прикрашений карамелізованою цибулею, оливками та анчоусами. Або замовте порцію мідій в сирному соусі зі стаканчиком білого вина.

Ментон – невелике містечко, розташоване між італійським кордоном і князівством Монако. Старе місто в Ментоні – "класика" з вузькими вуличками, парками і соборами, нагадує атмосферу італійського курорту. Прогулюючись містом, зазирніть в собор Сен-Мішель XVII століття. Пляжі Ментона – одні з кращих на Лазурному узбережжі, причому більшість з них муніципальні: безпечна берегова лінія, хороший пісок, чистота і розвинена інфраструктура.

Фото: Невелике містечко Ментон між італійським кордоном і князівством Монако (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Фото: Ніцца – вид на дахи старого міста (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Поїдьте з Ментону на електричці до Італії – за 3,5 євро ви доїдете до найближчого до кордону містечка Вентімілья. Французькі господині і бабусі з тачками на коліщатках заповнюють всі вагони – вони їздять до Італії за недорогими якісними продуктами.

Я теж так зробила: прогулялася по Вентімільї, поїдаючи смачне джелато за 2,5 євро, сходила на ринок і купила найсвіжішу горгонзолу по 11 євро за кілограм. Там само на ринку поїла Равіолі зі шпинатом – їх тут продають як напівфабрикати. Але при вас із задоволенням зварять порцію за 3 євро.



