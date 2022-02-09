Поліцейські автомобілі-"фантоми": наскільки вони законні та як оскаржити штраф

З 25 січня на дорогах Києва з'явилися поліцейські автомобілі для прихованого патрулювання. Ці "фантоми" їздять вулицями та "нишком" контролюють дотримання водіями швидкісного режиму. Чи законно це, повідомляє РБК-Україна.

У матеріалі читайте, як працюють поліцейські автомобілі-"фантоми", наскільки їх діяльність відповідає нормам законів і чи можна оскаржити виписаний ними штраф у суді.

Як працюють поліцейські автомобілі-"фантоми"

На сьогодні Патрульна поліція використовує автомобілі-"фантоми" тільки в Києві - це чотири кросовери Skoda Kodiaq без поліцейського забарвлення і будь-яких розпізнавальних знаків. Але якщо придивитися, в бамперах спереду і ззаду, в решітці радіатора, а також під лобовим склом можна помітити мініатюрні проблискові маячки. "Фантоми" патрулюють Київ з 25 січня. Надалі поліція не має наміру розкривати марки та моделі таких машин.

Виїзд поліцейських автомобілів - фантомів на патрулювання (відео: Facebook заступника начальника патрульної поліції Олексія Білошицького)

Як ми розповідали раніше, обладнання, заставлене на цих машинах прихованого патрулювання, дозволяє фіксувати одночасно до 50 цілей, що рухаються як в попутному, так і в зустрічному напрямку. При цьому "фантом" необов'язково має їхати, він також може фіксувати порушення, стоячи на місці.

Які штрафи можуть виписати автомобілі-"фантоми"

В автоматичному режимі "фантоми" можуть фіксувати тільки перевищення швидкості. Згідно з Кодексом України Про адміністративні правопорушення, при перевищенні максимально дозволеної швидкості на 20-50 км/год штраф становить 340 грн, якщо дозволений ліміт перевищено на 50 км/год і більше, штраф становить 1700 грн.

У перші 10 днів після винесення адміністративної постанови можна сплатити штраф з 50-відсотковою "знижкою" (170 і 850 грн відповідно).

Також екіпажі "фантомів" можуть зупиняти автомобілі, фіксуючи більш серйозні правопорушення з двох камер, так що суми штрафів можуть бути більш значними. Серед таких порушень - проїзд на червоний сигнал світлофора або розворот через "суцільну".

Приклад адмінпостанови, винесеного на підставі фіксації перевищення швидкості поліцейським автомобілем-фантомом

Наскільки законні штрафи від "фантомів"

Як зазначають у Патрульній поліції, всі спецавтомобілі для прихованого патрулювання сертифіковані та можуть законно фіксувати порушення ПДР. Однак після винесення перших адмінпостанов на підставі відео з фантомів деякі автомобілісти почали сумніватися в законності їх роботи.

"У законодавстві України існує правова колізія. Відповідно до статті 40 Закону України "Про Національну поліцію", інформація про автоматичну фото - і відеотехніку повинна розташовуватися на видному місці, чого в фантомах забезпечити не можна, – зазначає Юрій Прохода, адвокат і співзасновник проекту "Київ Автомобільний".

"А ось в постанові Кабінету Міністрів № 833, який регламентує фіксацію порушень ПДР в автоматичному режимі, "фантоми прописані". Але постанова - це лише підзаконний акт" , - додає юрист.

Зі свого боку, в Патрульній поліції заявляють, що встановлене на "фантомах" обладнання для фіксації порушень ПДР пройшло всі необхідні сертифікаційні та метрологічні повірки, а правова колізія при використанні таких машин відсутня.

"Законом "Про Національну поліцію" передбачені різні методи контролю швидкості, – акцентує перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. – Патрулювання фантомами ведеться тільки на ділянках, які позначені дорожніми знаками 5.76, що сигналізують про фіксацію порушень в автоматичному режимі".

Такі знаки зазвичай встановлюються разом із супровідними табличками із зазначенням відстані, на якому може виконуватися контроль швидкісного режиму.

Іншими словами, поліцейські автомобілі-"фантоми" повинні вести патрулювання тільки на таких ділянках і в зоні дії знаків.

Як оскаржити штраф за перевищення швидкості від автомобіля-"фантома"

А ось якщо водієві "прилетить" адмінпостанова про фіксацію "фантомами" порушення швидкості в місці поза зоною дії знака 5.76, то з'являється підстава для оскарження штрафу.

Процедура оскарження штрафу від "фантомів" нічим не відрізняється від будь-якого іншого адміністративної постанови. Зробити це можна протягом десяти днів з дня набрання постановою чинності, тобто з дня повідомлення порушника поштою, або телефоном, месенджеру та ін.

Втім, навіть ті водії, хто захоче звернутися до суду, в результаті можуть відмовитися від цієї ідеї.

"Через гостру нестачу суддів процедура розгляду адміністративної справи про порушення ПДР може сильно затягнутися, – зазначає Юрій Прохода. – Судового засідання можна чекати 2-3 місяці".

Що буде далі з автомобілями-"фантомами"

Поліцейські автомобілі-фантоми покликані приструнити любителів швидкої їзди та покращити безпеку на дорогах. Про те, що українські автомобілісти порушують багато, говорять перші цифри про штрафи. За перші десять днів роботи чотири "фантоми" винесли понад 12 тисяч адміністративних постанов.

У поліції впевнені, що для комплексного ефекту від "фантомів" потрібно істотно збільшити їх кількість на дорогах.

"У 2022 році кількість автомобілів під прикриттям має збільшитися до 30 одиниць. Марки та моделі нових фантомів ми тримаємо в секреті. Вже цього року фантоми з'являться і в інших містах України, – розповідає Олексій Білошицький .

"При цьому перед відправкою машин з Києва в конкретне місто ми будемо інформувати громадськість додатково" , – додає Білошицький.

Курс на "фантомізацію" вже взято, тому з цим явищем ми будемо стикатися все частіше. Але про головні результати роботи – зниження кількості ДТП і постраждалих в них – можна буде говорити тільки через кілька місяців.