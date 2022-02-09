Конгрес продовжує на місяць фінансування уряду США

Нижня палата Конгресу США проголосувала за продовження фінансування уряду до першої половини березня за умов досі не затвердженого державного бюджету на 2022 фінансовий рік, повідомляє Укрiнформ.

Переважна більшість конгресменів (272 проти 162) ухвалила законодавчу ініціативу, що дозволяє продовжити фінансування урядових установ до 11 березня, що має запобігти шатдауну.

Тепер цю норму має підтримати Сенат, який уже готовий у короткий термін розглянути законопроєкт, ухвалений Палатою представників.

Наразі федеральний уряд США фінансується на підставі такої резолюції, ухваленої на початку грудня минулого року. Вона дозволила продовжити виділення коштів із державного бюджету до 18 лютого.