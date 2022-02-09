Біг-ейр серед чоловіків на Олімпіаді 2022: золото виявилося у Норвегії

На Олімпійських іграх 2022 в Пекіні день почався з перемоги Норвегії. Золоту медаль у дисципліні біг ейр змагань з фрістайлу завоював норвезький спортсмен Бірк Рууд, повідомляє РБК-Україна.

Бірк Рууд набрав за підсумками трьох спроб суму в 187,75 бали.

"Емоційна золота медаль для Рууда, юнацького олімпійського чемпіона 2016 року по слоупстайлу, який пропустив минулорічний фінал чемпіонату світу з біг-ейру, щоб провести час зі своїм батьком, хворим на рак" , - йдеться в повідомленні.

На другому місці опинився американець Колбі Стівенсон. Він набрав 183,00 бали.

Бронза виявилася у шведського спортсмена Хенріка Харлаута з результатом 181,00 бал.

Нагадаємо, що сім українців братимуть участь 9 лютого в змаганнях на Олімпіаді в Пекіні. Детальніше про це можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.