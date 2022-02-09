У Зеленського показали головні події січня

Офіс Президента оприлюднив щомісячний відеоогляд ключових подій, пов’язаних з роботою глави держави та представників ОП у січні, повідомляє Укрінформ.

Відео опубліковано на сторінках ОП в соцмережах. В Офісі Президента нагадали, що минулого місяця Володимир Зеленський провів дві телефонні розмови з главою Білого дому Джозефом Байденом, прийняв в Україні президента Азербайджану Ільхама Алієва, двопартійну делегацію американського Конгресу та держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Крім того, у січні Володимир Зеленський відвідав Польщу, де зустрівся з президентом Анджеєм Дудою, а згодом у Києві провів пресконференцію для іноземних ЗМІ.

Також було відкрито новий вантовий міст через Дніпро в Запоріжжі, відбулося чергове засідання РНБО.

Керівник ОП Андрій Єрмак у січні взяв участь у більш як восьмигодинних переговорах радників лідерів країн Нормандського формату та в онлайн-зустрічі, організованій американським аналітичним центром Atlantic Council.