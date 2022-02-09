У Британії обрали переможців Brit Awards 2022

Переможницею одразу у трьох номінаціях престижної британської премії Brit Awards 2022 стала співачка Адель, визнана найкращою артисткою року. Відзначено було і її альбом під назвою "30", а також пісню Easy On Me. Інші нагороди розподілили між ще 11 виконавцями та гуртами, повідомляє Обозреватель.

Урочиста церемонія нагородження відбулася 8 лютого на O2 Arena у Лондоні. Результати були оголошені на сайті премії, що присуджується британською фонографічною індустрією (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Повний список переможців Brit Awards 2022:

- Кращий артист – Адель;

- Альбом – Адель, "30";

- Пісня – Easy On Me (Адель);

- Гурт – Wolf Alice;

- Поп або R&B артист – Дуа Ліпа;

- Новий артист – Little Simz;

- Рок або альтернативне виконання – Сем Фендер;

- Хіп-хоп, грайм або реп виконання – Dave;

- Танцювальне виконання – Беккі Хілл;

- Зарубіжна пісня – Good For You (Олівія Родріго);

- Закордонний артист – Біллі Айліш;

- Закордонний гурт – Silk Sonic;

- Автор пісень – Ед Ширан;

- Висхідна зірка – Холлі Хамберстоун.

Таким чином, загальна кількість BRIT-трофеїв Адель досягла 12 від моменту отримання першої її нагороди в номінації "Вихідна зірка" у 2008 році. Організатори шоу зазначили, що тепер кар'єра британської поп-знаменитості "досягла безпрецедентного зльоту".

Цікаво, що цього року ґендерних нагород на Brit Awards 2022 не було. Раніше від цього відмовилися інші великі музичні премії, такі як Grammy, MTV Awards та австралійська Arias.

Ведучим церемонії вперше був комік Мо Гілліган. 2,5-годинне шоу почалося з ефектної театралізованого номера Еда Ширана, для якого до співака приєдналися спеціальні гості – рок-гурт Bring Me The Horizon. На сцені Brit Awards 2022 виступали й інші артисти, у тому числі переможці премії.

Номер, що відкривав шоу:

Найкращі моменти Brit Awards 2022:

Причиною вона назвала коронавірус, проте ЗМІ заявили – насправді артистка не вийшла на сцену через проблеми у стосунках із бойфрендом, 40-річним спортивним агентом Річем Полом.

Втім, таблоїд Daily Star озвучив іншу версію. Співачка, за даними британського видання, закотила скандал через сценічний трюк, відмовившись брати в ньому участь.