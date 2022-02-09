Розстріл у Дніпрі: МВС заявило про порушення у частині, де служив Рябчук

Міністерство внутрішніх справ проводить службове розслідування щодо обставин та причин надзвичайної події за участю військовослужбовців НГУ в Дніпрі. Про це написав перший заступник глави МВС Євген Єнін, повідомляє Сьогодні.

Завдання службового розслідування, що проводить МВС – з’ясувати морально-психологічний клімат у колективі, перевірити процеси добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби.

"Ми крок за кроком встановлюємо обставини, пов’язані із відхиленням від правил та маємо вжити заходів для унеможливлення повторення подібних надзвичайних ситуацій" , – пояснив Єнін.

Перші результати розслідування

Позастатутні відносини

Серед особового складу частини №3021 Національної гвардії України провели анкетування. За словами Єніна, вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можна говорити про те, що комісією виявлено факти позастатутних відносин.

"Отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР" , – повідомив заступник міністра.

Єнін наголосив пам'ятати про те, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу. Мотиви досі невідомі, і їх з’ясовуватиме ДБР в рамках досудового розслідування.

Доступ до зброї

У військовій частині також виявили порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії. Зокрема, порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута.

Відсутність медикаментів

За словами Єніна, виникли питання щодо якості інструктажу перед вступом до наряду. Крім того, у військовій частині нехтували медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня.

Нагадаємо, інцидент стався близько 4-ї ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього й почав стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати. Унаслідок надзвичайної події п'ятеро людей загинули та ще п'ять опинилися в лікарні.