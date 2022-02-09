Польща створила Війська оборони кіберпростору

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про створення нового компоненту Збройних сил Польщі – Військ оборони кіберпростору, повідомляє Європейська правда.

Новостворені війська проводитимуть повний спектр заходів у кіберпросторі – оборонні, розвідувальні та активні наступальні дії.

"Офіційно створено командування компоненту Військ оборони кіберпростору" , – сказав міністр.

Ця частина буде тісно інтегрована з Національним центром безпеки кіберпростору, який є його науковою базою.

"Це також є базою, яка дає компетенцію зробити Військо Польське стійким у цій дуже важливій сфері, а отже, створити опір Республіки Польща нападам" , – сказав Блащак.

Завдяки створенню нового компонента, Польща зможе гарантувати вищий рівень безпеки в новій операційній сфері, якою є кіберпростір, відповідно до положень саміту НАТО у Варшаві 2016 року. Міністр Блащак розпочав цей процес, затвердивши "Концепцію організації та функціонування Військ оборони кіберпростору" у лютому 2019 року.