Що очікується на валютному ринку у середу

У вівторок зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку змінилося зростанням у напрямку психологічного рівня 28 гривень.

Імпортери вирішили, що далі не варто ризикувати (адже всього два тижні тому долар коштував дорожче за 29 гривень) і розпочали активні покупки валюти для оплати контрактів. Банки, які відкривали спекулятивні короткі позиції (з продажу валюти), також почали фіксувати прибуток. Продавці валюти відреагували миттєво і почали підіймати цінники, що призвело до відновлення зростання. Національний банк учора у торгах не брав участі, але якщо сьогодні зростання долара продовжиться, не можна виключати його появу на ринку, цього разу із продажем валюти. Все залежатиме від того, наскільки сильно дорожчатиме долар – і чи дорожчатиме він взагалі.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 27,95/28,02 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар у столиці у вівторок подорожчав на 10 копійок. Вранці столичні оптові обмінники розпочали продаж готівкового «американця» по 27,92-27,93 гривні, але вже до обіду цінник підняли до 28,02-28,04 гривні; надвечір цінник залишився на тому ж рівні. Сьогодні вранці долар у столиці почнуть продавати за 28,02-28,05 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Якщо долар на міжбанку продовжить зростання, то вже по обіді цінник можуть підняти до 28,07-28,10 гривень. Але варто безготівковому долару показати ознаки зниження, і повернення нижче 28 гривень для готівкового американця займе не більше двох годин.

Євро на ринку FOREX у вівторок продовжив зниження, коригуючись після бурхливого зростання минулого тижня, та опустився до 1,1396 долара. Вранці середи він торгується у вузькому діапазоні 1,1411-1,1433 долара. Готівковий євро подорожчав на 10 копійок: зранку його продавали за 31,82-31,85 гривень; до обідньої перерви цінник підняли до 31,92-31,94 гривень, така сама ціна збереглася і надвечір. Сьогодні вранці євро почнуть продавати за 31,90-31,92 гривень. Далі євро рухатиметься в тому ж напрямку, що й готівковий долар. Сьогодні рівноймовірні й зростання, й зниження ціни.

Російський рубль зростає другий тиждень поспіль. У вівторок він досяг 75 руб/$, і лише висока ймовірність відновлення інтервенцій Центробанку Росії не дає йому зміцнитися ще більше. Готівковий рубль, який кілька днів продавався за стабільною ціною, вчора подорожчав на 2 копійки, до 3,69-3,70 гривень за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть по 3,68-3,70 гривні за 10 рублів.