Японія готова постачати в Європу газ у разі перебоїв

Влада Японії заявила про готовність постачання зрідженого природного газу до країн ЄС. Мова про той випадок, якщо почнуться перебої із його забезпеченням у разі вторгнення РФ в Україну, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

За інформацією видання, яке посилається на джерела в уряді, перед постачанням газу на європейський ринок Японія спочатку переконається, що палива вистачає на внутрішньому ринку для покриття всіх потреб країни.

"Уряд, ймовірно, звернеться до японських компаній, які займаються ЗПГ-бізнесом, з проханням про співпрацю, при цьому він продовжує обговорення обсягів та термінів постачання газу до Європи" , - пишуть японські ЗМІ.

Зазначено, що з відповідним запитом розширити допомогу в галузі енергетики до Японії звернулася адміністрація президента США Джо Байдена.

Раніше стало відомо, що США шукають джерела газу для Європи на випадок вторгнення Росії в Україну.