Kia Sportage вперше отримав батарею та електромотор

Компанія Kia розширює свою лінійку електрифікованих позашляховиків. Популярний кросовер Kia Sportage вперше отримав плагін-гібридну установку, повідомляє РБК-Україна.

Кросовер Kia Sportage PHEV, який також доступний в бензиновій і дизельній версіях, заснований на моделі п'ятого покоління, представленої в червні минулого року.

Sportage PHEV оснащений 1,6-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю 177 кінських сил і крутним моментом 265 Нм, який працює в парі з 90-сильним електромотором. Сумарна потужність поки не Розсекречена, але аналогічна установка на більшому Sorento розвиває 265 кінських сил і 350 Нм. Привід - повний.

Батарея місткістю 13,8 кВт*год дозволяє проїхати до 51 кілометра на чистій електротязі. Зарядка акумулятора за допомогою бортового зарядного пристрою потужністю 7,2 кВт займе близько 2 годин.

У Сполучених Штатах Kia Sportage PHEV надійде в продаж в третьому кварталі цього року і буде доступний у двох комплектаціях: X-Line і X-Line Prestige. В останній доданий адаптивний круїз-контроль, моніторинг сліпих зон, паркувальний асистент і аудіосистема преміум-класу Harman Kardon.

Ціни та інші подробиці будуть розкриті ближче до дебюту новинки.