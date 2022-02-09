Івано-Франківськ готовий прийняти посольство США у разі його переїзду – мер

Івано-Франківськ готовий прийняти посольство США у разі його рішення про переїзд у Західну Україну. Місцева влада вже готує про це листа до дипломатичної установи, написав Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, повідомляє Укрiнформ.

"Готуємо листа до посольства США, яке розглядає можливість переїхати в Західну Україну, то Івано-Франківськ готовий допомогти і прийняти посольство США" , - зазначив Марцінків.

За його словами, в Івано-Франківську розглядають можливість розмітити посольство США на Локомотиворемонтному заводі, де територію можна огородити за всіма вимогами.

Раніше видання BuzzFeed опублікувало інформацію про те, що посольство США у Києві розглядає на випадок можливого нападу Росії можливість переїзду до Західної України.