Епоха євроблях закінчилась 9 лютого: які штрафи чекають їх власників

З 9 лютого вступають у силу штрафні санкції за недотримання митних режимів тимчасового ввезення та транзиту, повідомляє 24 Канал.

8 лютого закінчився термін дії Законів України від 15.04.2022 №1402-IX та 1403-IX, які передбачали тимчасове спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України.

З 9 лютого транспортні засоби з іноземною реєстрацією, ввезені в Україну в митних режимах тимчасового ввезення чи транзиту, які до цього часу не були заявлені до митного оформлення чи не були вчасно вивезені за межі митної території України будуть вважатися такими, що знаходяться в Україні з порушенням митного законодавства. А це передбачає притягнення осіб, які вчинили таке порушення, до адміністративної відповідальності відповідно до Митного кодексу України.

То які ж штрафні санкції чекають на порушників відповідно до Митного кодексу України за недотримання режимів тимчасового ввезення та транзиту?

Частина 4 статті 469 Митного кодексу України: передача ТЗ у володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила цей ТЗ (за винятком випадків, коли в ТЗ знаходилась особа, яка ввозила цей ТЗ), а також використання ТЗ для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходу в Україні: штраф – 34 000 грн.

Стаття 481 Митного кодексу України: порушення строків тимчасового ввезення

не більше ніж на 3 доби – попередження або штраф 850 грн.;

від 3 до 10 діб, а також повторне правопорушення (щодо перевищення строку тимчасового ввезення не більше ніж на 3 доби) й якщо особа притягувалась до відповідальності за таке порушення протягом року – 5 100 грн.;

від 10 до 20 діб – штраф 17 000 грн.;

від 20 до 30 діб – штраф 85 000 грн.;

понад 30 діб, втрата, розукомплектування – 170 000 грн. або конфіскація

Стаття 470 Митного кодексу України: порушення строків транзиту

не більше ніж на добу – попередження або штраф 170 грн;

від доби до 10 діб – штраф 3 400 грн.;

від 10 до 20 діб – штраф 8 500 грн.;

від 20 до 30 діб, видача без дозволу – 85 000 грн.;

понад 30 діб, втрата, розукомплектування – 170 000 грн. або конфіскація

Також, в порядку взаємодії, визначеному Митним кодексом України, митні органи в автоматичному режимі зобов’язані будуть передавати органам Національної поліції інформацію щодо:

транспортних засобів особистого користування із зазначенням строків їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту та із зазначенням відомостей про осіб, які тимчасово ввезли такі транспортні засоби чи помістили їх у митний режим транзиту;

такі транспортні засоби чи помістили їх у митний режим транзиту; транспортних засобів особистого користування, щодо яких порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме порушено строки їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, із зазначенням відомостей про осіб, які тимчасово ввезли ці транспортні засоби чи помістили їх у митний режим транзиту.

Слід зазначити, що Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено складання органами Національної поліції протоколу про адміністративне правопорушення стосовно водія у разі керування ним ТЗ, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України (порушено строки ввезення; ТЗ використовується у комерційних цілях; ТЗ передано у володіння, користування або розпорядження іншій особі).