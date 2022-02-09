Siri викрили у стеженні за користувачами iPhone

З виходом iOS 15 Apple автоматично включала режим «Поліпшити Siri та диктування», який записував усі звернення користувача до Siri та зберігав на серверах компанії. Цю помилку, як заявляють купертинівці, виправили у бета-версії iOS 15.4, повідомляє Газета.ru.

Після виявлення помилки компанія нібито відключила цю функцію для багатьох користувачів із виходом iOS 15.2, але повністю виправила ситуацію лише у другій бета-версії iOS 15.4. Тобто власники iPhone зі звичайною, стабільною версією операційної системи можуть все ще бути схильні до стеження.

Така функція спочатку замислювалася як опціональна - кожен користувач повинен був сам вирішувати, чи він хоче ділитися історією спілкування з Siri разом з компанією Apple чи ні. Однак через невідому помилку цей режим включався у всіх власників iPhone.

Apple не повідомляє, скільки людей могли постраждати і чи були випадки крадіжки даних користувачів представниками компанії, які мають доступ до її серверів.