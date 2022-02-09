Синоптики попередили про можливі підтоплення у двох областях

У двох областях України оголосили І рівень небезпеки через можливі підтоплення. Про це повідомляє﻿ Укргідрометцентр.

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Синоптики зазначають, що з 9 по 12 лютого, у зв'язку з вiдлигою та опадами, на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очікується поступовий пiдйом рiвнiв води на 0,1 - 0,5 метра над рiвнями на 08:00 8 лютого.

Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву р.Захiдний Буг - м.Кам'янка-Бузька (І рівень небезпеки - жовтий).