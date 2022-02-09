Катерина Бужинська здивувала фанатів новим кольором волосся

Популярна виконавиця Катерина Бужинська сьогодні показала себе в абсолютно новому образі, повідомляє Clutch.

Так, у своїх Instagram-stories зірка поділилася фото, на якому позує у відвертій коричневій сукні з глибоким декольте та рудим волоссям.

В образі рудої бестії Катерина вперше побачила світ у лютому 2020-го. В одному з інтерв'ю артистка зізналася, що їй, як і більшості жінок, захотілося яскравих змін у зовнішності перед настанням довгоочікуваної весни.