Євробонди – альтернатива банківському депозиту: вигода та ризики

Головним плюсом є відсутність необхідності платити ПДФО, тоді як сильних мінусів одразу два – необхідність тримати папери тривалий термін та складнощі з оперативним продажем паперів, повідомляє UBR.

Українські євробонди зараз є чудовою альтернативою депозиту в доларах США. Прибутковість покриває інфляцію долара, що є додатковою перевагою.

Мінімальний лот для покупки - 5 облігацій, що еквівалентно приблизно $5000. У таких паперах можна тримати до 70% свого інвестиційного портфеля.

Папір можна придбати на внутрішньому ринку у сертифікованого в НКЦПФР брокера.

"Для доступу до здійснення операцій знадобиться стандартний пакет документів: паспорт та ІПН. Деякі фінансові організації дозволяють провести реєстраційну процедуру за допомогою мобільного додатка в смартфоні", - розповів аналітик компанії Roboforex Андрій Гойлов.

Ціна нижче – прибуток вищий

Варто розуміти, що купівля облігації для інвестора – це просто можливість заробити трохи більше, ніж за депозитом за, в цілому, однакових ризиків.

Як відомо, прибутковість вкладів лише трохи вище значень інфляції, тоді як ризик того, що банк збанкрутує і гроші клієнта пропадуть – вкрай малий, особливо якщо говорити про справді великі фінансові організації. Що ж до облігацій, їх може випускати як держава, так і великі компанії, що бажають профінансувати свою діяльность.

Відповідно, чим гірші справи йдуть у емітента, тим дорожче він змушений залучати борг, що, у свою чергу, має на увазі більший дохід для інвестора.

Ще один нюанс: оскільки облігації – це ринковий інструмент, то прибутковість залежить від ціни, за якою купується папір.

"Чим ціна нижча, тим вищий потенційний прибуток, а коли вищий - навпаки. Крім того, варто враховувати і термін обігу: чим він більший, тим ставка вища", - зауважив засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян.

Дефолт залишить усіх із носом

Залежно від умов брокера, прибутковість українських євробондів перебуває у діапазоні від 8,0 до 9,5% річних. У разі придбання цих паперів на велику суму можливі індивідуальні умови.

"Основний ризик – це дефолт України. Проте такий сценарій має низьку ймовірність. Податки на купонний дохід відсутні", – зауважив Андрій Гойлов.

На відміну від гривневих облігацій, єврооблігації менш доступний інструмент для широкої публіки. Насамперед варто відзначити той факт, що єврооблігації – це папери, номіновані в іноземній валюті: не обов'язково у євро, а найчастіше у доларах.

Якщо за доларовими депозитами ставка становить близько 1-2%, то щодо єврооблігації можна розраховувати на середню прибутковість 4%.

Однак є кілька важливих нюансів. По-перше, мінімальний лот становить $100-200 тис., що очевидно підходить далеко не всім. Втім, окремі інвестиційні компанії купують папери для себе, а потім розпродують своїм клієнтам частинами, але й тут поріг входу досить високий – близько $10 тис.

По-друге, варто враховувати і комісії, які можуть коштувати покупцеві 0,5% річної прибутковості паперу.

Забрати гроші як із депозитом не вийде

Мабуть, головним плюсом є відсутність необхідності платити ПДФО, у той час як сильних мінусів одразу два – необхідність тримати папери тривалий термін (близько трьох років), щоб отримати підвищену прибутковість та складнощі з оперативним продажем паперів.

Останній пункт означає, що просто забрати гроші як у випадку з депозитом не вдасться, оскільки щоб реалізувати папери, треба буде знайти продавця. Реалізовуючи папери в моменти ринкової турбулентності, можна істотно втратити через падіння котирувань.