Комаровський назвав симптоми "Омікрону"

Є два принципові симптоми "Омікрону", які відрізняють цей штам коронавірусу COVID-19 від інших, зокрема, від "Дельти" – дуже сильні слабкість і біль у горлі, повідомляє УНІАН.

При "Омікроні" захворілі часто скаржаться на те, що їм боляче ковтати, при інших варіантах коронавірусу такий симптом рідко виникав, розповів кандидат медичних наук та педіатр Євген Комаровський.

"…дуже часті скарги на біль у горлі. Щоб було боляче ковтати – такого за симптоматикою ковіду раніше не помічали… принаймні цей симптом виникав у поодиноких випадках, а при "Омікроні" – відразу" , – зазначив медик.

Раніше у МОЗ України назвали симптоми "Омікрону" – це біль у вухах, головний біль, втома, чхання, кашель, біль у горлі, втрата апетиту, озноб чи тремтіння, хриплий голос, лихоманка, ломота у тілі та біль у м’язах, втрата/спотворення нюху та/або смаку.