Метавсесвіт захопить чверть людей вже через чотири роки

К 2026 году 25% людей будут проводить в метавселенной не менее одного часа в день для работы, покупок, образования, общения или развлечения, повідомляє Сьогодні.

У метасвіту буде перспективна віртуальна економіка, заснована на цифрових валютах і незамінних токенах, адже він не належатиме державам.

Дослідники компанії Gartner вважають, що вона вплине на кожен бізнес, з яким споживачі взаємодіють щодня, пише yahoo sports.

Прикладів такої взаємодії багато – від відвідування віртуальних класів до покупки цифрової землі та будівництва віртуальних будинків.

Зрештою, всі ці дії відбуватимуться у метавсесвіті. Вплине це і на роботу: підприємства забезпечать зв'язок зі своїми співробітниками у віртуальних офісах.

А віртуальні заходи, які набули популярності за останні 18 місяців, запропонують більше спільних та захоплюючих івентів.

До 2026 року 30% організацій у світі матимуть продукти та послуги, готові для метавсесвіту.