ОБСЄ виявила десятки одиниць техніки військ РФ на Донбасі

Спостерігачі спеціальної місії ОБСЄ заявили про накопичення військової техніки РФ на Донбасі. Про це, посилаючись на звіт спецмісії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Місія зафіксувала 16 гаубиць та 1 протитанкову гармату, розміщені з порушенням ліній відведення у непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей, у тому числі на полігоні близько н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька) та на аеродромі поблизу н. п. Переможне (19 км на південь від Луганська).

Члени патруля Місії також бачили 23 танки, 24 гаубиці і 4 гаубиці, що буксируються/протитанкові гармати на полігонах у непідконтрольних урядовим районам поблизу н. п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська) та н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська), а також 2 міномети та 2 танки на згаданому аеродромі.