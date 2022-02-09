Список найбільш надійних авто за версією британців

Список найбільш надійних авто за версією британців
Фото: Wikipedia

Британське видання What Car склало рейтинг найкращих підтриманих машин, повідомляє Судово-юридична газета.

Список найбільш надійних автомобілів по версії британців виглядає наступним чином:

  • Kia Picanto (2011-2017);
  • Mazda 3 (2014-2019);
  • Ford Mondeo (2014-2022);
  • BMW 5-Series (2010-2017);
  • Suzuki Vitara (2015-2021);
  • BMW X1 (2015-2021);
  • Honda CR-V (2006-2012);
  • Porsche Macan (2014-2021)
  • Nissan Leaf (2011-2018);
  • Mazda MX-5 (2015-2021).
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