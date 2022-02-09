Список найбільш надійних авто за версією британців
Британське видання What Car склало рейтинг найкращих підтриманих машин, повідомляє Судово-юридична газета.
Список найбільш надійних автомобілів по версії британців виглядає наступним чином:
- Kia Picanto (2011-2017);
- Mazda 3 (2014-2019);
- Ford Mondeo (2014-2022);
- BMW 5-Series (2010-2017);
- Suzuki Vitara (2015-2021);
- BMW X1 (2015-2021);
- Honda CR-V (2006-2012);
- Porsche Macan (2014-2021)
- Nissan Leaf (2011-2018);
- Mazda MX-5 (2015-2021).