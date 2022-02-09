Штрафи за порушення правил дорожнього руху можуть підвищити окремiї категорії автовласників

Штрафи за порушення правил дорожнього руху можуть підвищити окремiї категорії автовласників
Фото: Pixabay

В парламенті вирішили підвищити в штрафи десять разів. Що правда торкнеться це лише окремої категорії власників автомобілів, повідомляє Судово-юридична газета.

Власників автомобілів, вартість яких перевищує 85 тисяч доларів, штрафуватимуть у десятикратному розмірі. Про це йдеться у законопроекті № 7026 який вже направлено на розгляд комітетів. У пояснювальній записці зазначено, що метою проекту є підвищення відповідальності на дорозі для власників елітних автомобілів.

Далі автори зазначають, що законопроектом передбачено запровадження поняття “елітний транспортний засіб” – легковий автомобіль, середньоринкова вартість якого перевищує 375 розмірів встановлених законом розмірів мінімальних заробітних плат (включно). З 1 січня розмір мінімалки в Україні 6500 грн, таким чином елітний автомобіль, якщо ціна складає 2 437 500 грн. Тобто приблизно 85 000 доларів США.

Далі автори пишуть, що середньоринкова вартість елітних транспортних засобів буде визначатися Міністерством економіки України за методикою, затвердженою урядом. Ці переліки до 1 лютого кожного року будуть розміщуватися Міністерством економіки України на своєму офіційному веб-сайті сайті.

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУАП) та Кримінального кодексу України (КК) та збільшити у 10 разів розміри штрафів, які передбачені КУАП за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, порушенні правил дорожнього руху, вчинені при керуванні елітним транспортним засобом.

Наприклад, на сьогодні перевищення швидкості в населених пунктах більше ніж на 20 км/год карається штрафом у 340 грн, тобто для власників елітних автомобілів ця цифра складатиме 3400 грн за керування без прав передбачено штраф 3400 грн, для елітних автомобілів ця цифра буде 34 000 грн.

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