У Відні поновилися переговори щодо ядерної угоди з Іраном

У Відні поновилися непрямі переговори між США та Іраном щодо відновлення ядерної угоди. Джерело AFP, близьке до дискусій, розповіло, що делегації прибули до австрійської столиці 8 лютого, повідомляє Радіо Свобода.

Упродовж останніх тижнів сторони заявляли про прогрес у відродженні угоди 2015 року, яка мала на меті не дати Ірану створити атомну бомбу. Влада в Тегерані наміри стати ядерною державою заперечує.

Колишній президент США Дональд Трамп вийшов з угоди в 2018 році і відновив дію санкцій, що спонукало Іран поступово скорочувати свої зобов’язання за угодою. Із квітня 2021 року сторони провели у Відні вісім раундів непрямих переговорів.

Нагадаємо, переговори, в яких взяли участь Велика Британія, Китай, Франція, Німеччина, Іран, Росія та опосередковано США, були перервані 28 січня, тоді дипломати повернулися до своїх столиць для консультацій.

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