Компанія Ілона Маска SpaceX втратила зв’язок із 40 супутниками Starlink. Вони не змогли вийти з безпечного режиму та почати корекцію орбіти через підвищений атмосферний опір на низьких висотах, повідомляє УНІАН.

Через магнітну бурю опір повітря став на 50% сильнішим, ніж при попередніх запусках. Фахівці вирішили перевести супутники в безпечний режим, у якому вони переміщалися б на орбіті "боком". Завдяки таким маніпуляціям вдалося б знизити опір, але апарати все одно вийшли з ладу.

"Супутники, що вийшли з ладу, становлять нульовий ризик зіткнення з іншими об'єктами. Конструкція Starlink передбачає повну руйнацію при вході в атмосферу Землі, падіння уламків на планету або утворення космічного сміття виключено. Ця унікальна ситуація демонструє, яку роботу виконала команда Starlink, щоб запобігти утворенню сміття на орбіті Землі" , - зазначили у компанії.

Наразі на орбіту вивели близько 1300 супутників Starlink для роздачі інтернету в важкодоступні місця Землі. У компанії впевнені, що до 2024 року технологія забезпечить з’єднанням весь світ.

Раніше повідомлялось, що в лютому нас чекає кілька магнітних бур. Згідно з прогнозом, в цьому місяці буде чимало небезпечних днів.