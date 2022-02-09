Саакашвілі звинуватив уряд Грузії в корумпованості

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі в середу на судовому процесі проти нього у справі про розтрату державних коштів розміром 9 мільйонів ларі ($3 млн) звинуватив нинішніх чиновників у розкраданні бюджетних коштів на сотні мільйонів доларів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогоднішній процес найганебніший у багатотисячній історії Грузії. Мене звинувачують у розтраті державних коштів, але не в їх привласненні. Тим часом нинішні високопоставлені чиновники викрали з бюджету сотні мільйонів доларів для власних потреб" , - заявив Саакашвілі.

Експрезидент показав знімки заміських будинків прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі, голови Національної регулювальної комісії Давида Нарманія, прокурора у справі про розтрату Джарджі Циклаурі та інших чиновників.

Саакашвілі наголосив, що його звинувачують у таємних поїздках у різні столиці світу, але, за словами Саакашвілі, ці поїздки були державної важливості.

"Я справді чотири рази відвідував Лондон і таємно зустрічався там із Лукашенком. Це була таємна дипломатія, і я вперше про це говорю публічно" , - сказав Саакашвілі.

На процесі він висловив солідарність Україні й виконав національний гімн цієї країни, тримаючи в руках її державний прапор.

Нагадаємо, Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі, після чого поміщено у в'язницю у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий шпиталь у місті Горі, де він припинив голодування.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання експрезидент вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальшованими.