Стаж для пенсії: як підтвердити документально або онлайн

Деякі відомості щодо застрахованої особи можна отримати онлайн у вигляді індивідуальних даних з реєстру застрахованих осіб, повідомляє Новое время.

Що таке витяг з реєстру застрахованих осіб?

Витяг з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування — це сформовані індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (довідка ОК-5).

Які дані можна отримати з реєстру застрахованих осіб?

Дані на перегляд

З реєстру застрахованих осіб на перегляд надаються такі дані:

ПІБ, дата народження, стать, місце народження;

адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання;

серія та номер паспорту, дата та орган його видачі;

номер, дата та орган видачі страхового свідоцтва;

номер, дата та орган видачі електронного пенсійного посвідчення;

дані про перетин кордону зони АТО — для переселенців (напрямок перетину кордону зони АТО та дата перетину кордону зони АТО);

дані про зарплату (по роках у розрізі страхувальників. За кожний рік додатково визначається загальна сума заробітної плати за рік та загальна сума заробітної плати, яка враховується для розрахунку пенсії);

дані про страховий стаж особи (кількість днів роботи, за які страхувальником було сплачено за особу страхові внески. Інформація надається по всіх роках та місяцях роботи особи).

Витяг з реєстру

Витяг з реєстру застрахованих осіб містить наступну інформацію про застраховану особу:

статус застрахованої особи;

статус отримувача страхової виплати;

дані про набутий страховий стаж;

відомості про період трудових відносин;

відомості щодо нарахованої зарплати (доходу) для розрахунку страхових виплат та страхового стажу;

відомості про особливі умови праці, що дають право на пільги в пенсійному забезпеченні та із загальнообов’язкового державного соціального страхування;

відомості щодо сум добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь;

відомості щодо сум доплати до мінімального страхового внеску;

дані пенсійної справи;

відомості про інші види загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Як отримати витяг із реєстру застрахованих осіб?

Подати електронний запит та отримати витяг можна особисто через Портал електронних послуг ПФУ, підтвердивши свою особу електронним цифровим підписом. Витяг формується і надсилається безоплатно. Дані надсилаються автоматично в персональний кабінет застрахованої особи.

За який період містяться дані у реєстрі застрахованих осіб?

У реєстрі застрахованих осіб містяться дані щодо суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу та сплати страхових внесків, починаючи з 1 липня 2000 року.

Як підтвердити страховий стаж, набутий до 2000 року?

Страховий стаж, набутий до впровадження системи персоніфікованого обліку, підтверджується на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством. До страхового стажу зараховуються лише періоди, за які були сплачені страхові внески. При цьому до страхового стажу прирівнюється весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року. Трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, зараховується до страхового стажу на умовах законодавства, що діяло раніше. Після 1 січня 2004 року стаж зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи з суми сплачених внесків.

Довідково: термін трудовий стаж змінився на страховий стаж після набуття чинності 1 січня 2004 року Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Страховий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, підтверджується трудовою книжкою. Якщо в ній відсутні записи про періоди роботи до 1 січня 2004 року або є виправлення чи неточні записи, трудовий стаж підтверджується наступними документами:

довідками з посиланнями на відповідні накази про прийняття на роботу та звільнення з неї;

особовими рахунками та відомостями про нарахування зарплати (довідками та копіями архівних документів);

посвідченнями, характеристиками, письмовими трудовими договорами й угодами з відмітками про їх виконання та іншими документами, які містять відомості про періоди роботи.

У разі відсутності зазначених документів враховуються членські квитки профспілок (періоди роботи підтверджуються виключно за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків).

Крім того, довідку ОК-5 можна отримати на порталі Дія.