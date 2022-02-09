Зміна прописки онлайн в "Дії" – покрокова інструкція

Відтепер місце реєстрації в Україні можна змінити онлайн у додатку "Дія". Більше не потрібно відвідувати різні інстанції та стояти в чергах. Змінити прописку онлайн можна лише за кілька хвилин, повідомляє Finance.ua.

1. Заходимо до програми "Дія".

Для того щоб змінити прописку в Дія, спочатку потрібно відкрити додаток на своєму смартфоні.

2. Вибираємо розділ "Послуги".

Після того, як ви зайшли до "Дія", необхідно вибрати розділ "Послуги" та "Зміна свого місця реєстрації".

Якщо у вас немає паспорта у формі ID-карти, але є закордонний паспорт, ви можете скористатися послугою зміни місця реєстрації.

3. Вибираємо адресу.

Виберіть адресу, за якою хочете зареєструватися – власне житло чи житло іншого власника.

Якщо житло іншого власника, вам необхідно отримати від нього підтвердження. Це можна зробити через QR-код або за посиланням, яке висвітиться. Якщо житло має кілька власників, надішліть запит одному з них. Після цього ця людина має надіслати ваш запит іншим власникам.

Після того як власник житла дав згоду на вашу реєстрацію, вам прийде повідомлення "Дія".

Якщо житло в іпотеці чи довірчій власності, тоді необхідно звернутися до іпотекодавця та отримати згоду на реєстрацію місця проживання у зазначеному майні. З отриманою згодою заявнику потрібно звернутися до офлайну до ЦПАУ.

Реєстрація місця проживання для осіб, які бажають зареєструватися у майні, яке є в іпотеці або довірчій власності, недоступна.

4. Вводимо контактні дані.

Вам необхідно вказати усі свої контактні дані.

Варто зазначити, якщо ви військовозобов'язаний та "Дія" не знайшла вас у реєстрі, необхідно вказати дані військово-облікового документа. Якщо у вас його немає, слід звернутися до військкомату, інакше ви не зможете скористатися послугою зміни місця реєстрації.

5. Підписуємо заяву.

Як тільки ви пройдете всі попередні кроки, підпишіть заяву. Якщо власник житла не ви, зачекайте, коли його підпише власник.

Підписати заяву можна за допомогою "Дія.Підпис". Якщо його немає – він створюється автоматично при підписанні заяви.

6. Проводимо оплату.

Необхідно сплатити за послугу, що також можна зробити за допомогою смартфона. Стандартна сума адміністративного збору – 37,22 грн.

Якщо ви реєструєте місце проживання терміном більш ніж 30 днів після зняття з попереднього місця проживання, послуга буде коштувати 62,03 грн.

7. Чекаємо на результат.

Після оплати заяву буде надіслано на обробку до реєстратора. Зазвичай це займає трохи більше одного дня. Після цього ви отримаєте сповіщення про результат.