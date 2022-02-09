У JPMorgan підрахували, що біткоїн переоцінений

Група аналітиків JPMorgan Chase на чолі з Ніколаосом Панігірцоглу (Nikolaos Panigirtzoglou) підрахувала «справедливу ціну» біткоїна виходячи з рівня його волатильності щодо золота — найбільша криптовалюта виявилася переоціненою на 12%, повідомляє 3Dnews.

З урахуванням того, що волатильність біткоїну в 4 рази перевищує аналогічні показники золота, обґрунтована вартість даного активу становить $38 000. Якщо перевищення виявиться втричі, дійсна ціна біткоїну підніметься до $50 000. Для порівняння, на сьогоднішній день ринкова вартість криптовалюти перевищує $43 000. Нестабільність активу є однією з головних його проблем, вважають аналітики: «Найважливішою перешкодою до просування біткоїну вперед є його волатильність, а також цикли підйомів та спадів, які заважають його подальшому інституційному прийняттю» .

За даними пана Панігірцоглу, довгострокова теоретична мета з біткоїну, при якій його загальна ринкова оцінка зрівняється з сумарною вартістю золота, що використовується в інвестиціях, становить $150 000, хоча рік тому цей показник був $146 000. Аналітики також заявили, що січневе зниження ціни на біткоїн менше нагадує повну капітуляцію, ніж події травня минулого року, коли найбільша криптовалюта подешевшала вдвічі.