Парламент Норвегії засумнівався у чесності обрання Столтенберга головою ЦБ

Призначення генсека НАТО Єнса Столтенберга на посаду керівника норвезького Центробанку викликає питання у парламентаріїв цієї країни щодо справедливості процесу прийняття на цю посаду. Про це з посиланням на Nettavisen, повідомляє Газета.ru.

Оскільки відомство, яке управляє нафтовим фондом країни, намагається уникати партійної упередженості, Столтенберг та його зв'язки з Робочою партією Норвегії роблять його не найочевиднішою кандидатурою, йдеться у матеріалі видання.

У контрольному комітеті парламенту країни вже порушили питання щодо розгляду призначення. Усього законодавці надішлють 21 питання міністру фінансів Трюгве Слагсволду Ведуму від Центристської партії та прем'єр-міністру Йонасу Гаре Стері від Робочої партії.

Лідер комітету Петер Фреліх з Консервативної партії вважає, що ключовим питанням у справі є те, чи був процес найму Столтенберга справедливим і чи враховувалося його партійне минуле, оскільки Робоча партія наразі має більшість місць у парламенті.