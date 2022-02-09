Джамала зачарувала ніжним образом у блискучій сукні

Українська співачка Джамала похизувалася в мережі новим образом. Знаменитість позувала перед камерами в ефектній блискучій сукні з розкішною зачіскою, повідомляє 24 Канал.

На своїй інстаграм-сторінці Джамала опублікувала кілька кадрів зроблених у студії в стильному образі. Якщо у реальному житті співачка віддає перевагу вбранню у стилі кежуал, то для публічних виходів зірка любить обирати ніжні та епатажні образи.

Виконавиця приміряла стильну блискучу сукню з паєтками. Сукня з гіперболізованою лінією плеча асиметрично розділена на два кольори – фіолетовий та кремовий.

Ефектний образ Джамали / Фото з інстаграму співачки