Людству загрожує неминуча пластикова криза

Ситуацію посилюють глобальне потепління, надмірний вилов риби та судноплавство. Ці фактори загрожують зникненням коралових рифів, мангрових лісів, тюленів-монахів та кашалотів, повідомляє Корреспондент.

У Всесвітньому фонді дикої природи (WWF) світу передбачили незворотну кризу пластикових відходів. Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованих на сайті WWF.

Фонд звернувся до вчених, щоб з'ясували рівень забруднення океанів шкідливими частинками. Виявилося, що він перевищив безпечні для екосистем значення.

Зокрема, за оцінками дослідників, концентрація мікропластику виявилася набагато вищою за допустиму в Середземному, Східно-Китайському і Жовтому морях, а також в арктичному крижаному покриві. Це загрожує загибеллю рослинам та тваринам.

Вчені застерігають, що ситуація погіршиться з потенційним зростанням виробництва пластикової продукції у світі. Прогнозується, що до 2040 року пластмас стане вдвічі більше, а в океани потрапить у чотири рази більше відходів. Більше того, у 2100 році кількість мікропластику у воді зросте у 50 разів.

"Усі дані свідчать про те, що забруднення океану пластиком незворотне. Після потрапляння в океан пластикові відходи практично неможливо витягти. Вони неминуче розкладаються, тому концентрація мікро- та нанопластиків продовжуватиме зростати протягом десятиліть" , - зазначив директор морської програми відділення WWF у Німеччині Хайке Веспер.

Тим часом екологи зазначають, що цю проблему потрібно вирішувати докорінно, а не боротися з її наслідками.