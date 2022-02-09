Словацька гірськолижниця стала олімпійською чемпіонкою в слаломі

В гірськолижному спорті відбулися змагання з жіночого слалому, повідомляє РБК-Україна.

У фіналі взяли участь 58 спортсменок, з яких фінішувало лише 50.

Найкраще пройшла дистанцію 26-річна словацька гірськолижниця Петра Влхова. Словачка виграла свою першу в кар’єрі олімпійську медаль.

Разом з Влховою на подіум потрапили:

Петра Влхова (Словаччина) – 1:44,98 Катаріна Лінсбергер (Австрія) – 1:45,06 Венді Гольденер (Швейцарія) – 1:45,10

Нагадаємо, що у фігуриста з команди ОКР виявили допінг.