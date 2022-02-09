Словацька гірськолижниця стала олімпійською чемпіонкою в слаломі
В гірськолижному спорті відбулися змагання з жіночого слалому, повідомляє РБК-Україна.
У фіналі взяли участь 58 спортсменок, з яких фінішувало лише 50.
Найкраще пройшла дистанцію 26-річна словацька гірськолижниця Петра Влхова. Словачка виграла свою першу в кар’єрі олімпійську медаль.
Разом з Влховою на подіум потрапили:
- Петра Влхова (Словаччина) – 1:44,98
- Катаріна Лінсбергер (Австрія) – 1:45,06
- Венді Гольденер (Швейцарія) – 1:45,10
Нагадаємо, що у фігуриста з команди ОКР виявили допінг.