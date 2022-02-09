Імпорт бензинів в Україну зріс на третину

Імпорт автомобільних бензинів на український ринок у січні 2022 року зріс на 28%, до 116,3 тис. тонн, порівняно з аналогічним періодом торік (90,9 тис. тонн), повідомляє Enkorr.

За даними Консалтингової групи «А-95» такий вагомий приріст постачань було забезпечено за рахунок Білорусі, імпорт з якої, порівняно з січнем 2021 року, зріс на 29%, до 102 тис. т.

За цим напрямком постачання збільшили практично всі імпортери: ОККО, WOG, UPG, AMIC, ін.. Найвищий результат приросту показала ОККО — її білоруський імпорт зріс на 46%, до 38,5 тис. т.

За меншого обсягу, але майже вдвічі зросли постачання з Білорусі у KLO (4,4 тис. т). «БРСМ» скоротила постачання на 12% – з 10,4 до 9,2 тис. т. Як і раніше, весь обсяг припадає на марку А-92, яку «БРСМ» зокрема використовує для приготування бензину А-95 з використанням прямогонних фракцій та октанопідвищуючих компонентів.

На 47% наростив постачання білоруського бензину найбільший імпортер – бренд WOG (20 тис. т).

Відвантаження в Україну з НПЗ PNK Orlen зросло на 23% (2,7 тис. тонн), до 14,5 тис. тонн. Основна причина – збільшення закупівель брендом ОККО. Мережа імпортувала лише 2,1 тонни бензину проти 100 тонн роком раніше.

Нагадаємо, баланс ринку автомобільних бензинів 2021 року зріс на 7% порівняно з попереднім роком – до 2,29 млн тонн. При цьому внутрішнє виробництво скоротилося на 3% – до 1,01 млн тонн, а імпорт додав 16,2% і склав 1,27 млн тонн.