Коли вдало інвестувати у криптовалюти та як краще починати

Криптоіндустрія розвивається, незважаючи на будь-які перешкоди та обставини. Регулятори хочуть регулювати, криптоентузіасти хочуть, щоб їм дали спокій.

Але криптовалюти не можна просто взяти та заборонити, поки на планеті Земля є електроенергія та інтернет. Так само як і не можна заборонити стрімкий розвиток промисловості. Настав час, коли гортаючи звичайну стрічку у Facebook, натикаєшся на пости про те, що настав час купувати, або навпаки — не час. Люди не зі світу криптовалют щодня цікавляться курсом біткоїну та обговорюють випуск нових токенів, розглядаючи крипту як перспективний напрямок для інвестицій.

Головне питання: коли ж настав час інвестувати? Фахівці криптообмінника Crybex відповідають, надихнувшись саме постами друзів не зі світу крипти.

Коли настане найкращий момент для інвестицій

Відповідь дуже проста і трохи іронічна: ніколи. Ніколи не буде найкращого моменту. Точніше, не так: найкращий був понад 10 років тому, коли з'явилася ще невідома і недорога на той час перша криптовалюта — Bitcoin. Ось коли треба було "закуповуватися на все".

Синдром втраченої вигоди, або FOMO (fear of missing out), дуже просто пояснити на прикладі біткоїну. «От якби я купив у 2017 році біткоїна на $1000…», «От якби я взяла ефіріум за $300». Але давайте думати про сьогодення та майбутнє.

Тож коли ж починати інвестувати? Коли готові. Для старту потрібна обов'язкова підготовка і ні, не тільки у вигляді грошей для інвестицій. Перед тим, як вкладати кошти в будь-що, будь то Bitcoin, нерухомість або акції, обов'язково необхідно вивчити ринок. У разі з криптовалютами важливо також хоча б трохи розбиратися в технології. Почитайте документацію, підпишіться на криптоканали новин, прочитайте пару книг про блокчейн-технології. Звучить це страшно. Але чим більше ви вивчатимете аспекти, тим зрозуміліше для вас ставатиме ринок. І тим паче зрозуміліше, про що взагалі йдеться. Знати, що біткоїн — це криптовалюта, тобто «віртуальна така валюта», яку можна купити в інтернеті та потенційно розбагатіти, а фізичного вираження у неї немає, — недостатньо.

Важливо розуміти основні засади технології Blockchain; знати характеристики монет; розрізняти, що таке біткоїн-адреса та біткоїн-гаманець; розуміти, що на криптобіржах створюються облікові записи, а не криптогаманці; вибирати, як краще зберігати криптовалюту, ґрунтуючись на власній думці та розуміючи, як ви до нього прийшли. Відверто кажучи, це не повний список питань, але варто вивчити як мінімум базові аспекти.

Найперша і найпростіша порада новачкам — вивчайте та аналізуйте новини. Читайте криптомедія кожен день і обов'язково вчитеся відстежувати взаємозалежність курсів криптовалют та певних подій.

Як купити криптовалюту

Якщо ви підготувалися, будь-який момент можна вважати відповідним. Так, зазвичай вважається, що краще вкладати гроші в криптовалюти на падіннях курсу. Але іноді можна довго чекати на падіння і спостерігати тільки зростання, продовжуючи відчувати FOMO. Є альтернативний варіант – регулярні невеликі інвестиції незалежно від курсу.

Є два способи купівлі криптовалют. Ви можете купити біткоін через Приват24 , Монобанк і з карт інших банків або ж за готівку. В обох випадках потрібно вибрати надійний, безпечний обмінник криптовалют з оптимальними ринковими умовами. Способи відрізняються методом оплати - онлайн прямо на сайті або офлайн у пункті приймання-видачі готівки. Купуючи онлайн за допомогою банківської картки, звертайте увагу на банківські комісії та обмеження щодо суми транзакцій.

Вибираючи сервіс з обміну криптовалют, обов'язково ретельно аналізуйте його репутацію, наприклад, відгуки у соціальних мережах та на форумах. Важливо не знайти негативні відгуки, а вивчити, як менеджери сайту спілкуються з клієнтами, чи надають допомогу і чи намагаються розв'язати проблему. Крім того, уважно ознайомтесь із правилами користування та умовами обміну.

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