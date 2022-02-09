Лікар розвіяла популярний міф про контактні лінзи
Контактні лінзи не впливають на мерехтіння екрана смартфона чи комп'ютера, розповіла офтальмохірург Тетяна Шилова, повідомляє Газета.ru.
Незалежно від того, в лінзах користувач чи ні, мерехтіння буде впливати на його очі, через що вони втомлюватимуться швидше, але є спосіб зменшити це навантаження.
«Одна з головних проблем під час роботи за комп'ютером або використання смартфона — зменшена частота моргання. За статистикою людина перед монітором моргає вчетверо менше. А це необхідно, адже з кожним змиканням повік відбувається зволоження поверхні ока, інакше високий ризик порушення цілісності слізної плівки та розвитку синдрому сухого ока», - зазначила Шилова.
Професор рекомендує користувачам, які проводять багато часу перед комп'ютером, використовувати лінзи з більшим ступенем вмісту вологи. Це зменшить навантаження на очі під час роботи з гаджетами.
«Такі лінзи м'якіші і тендітніші, тому термін їх використання коротший. Крім того, при підборі контактних лінз враховується ще один параметр - газопроникність. Він відповідає за насичення ока киснем, необхідно уникнути ускладнень у вигляді гіпоксії рогівки. У будь-якому випадку лінзи підбираються офтальмологом, самостійно цього робити в жодному разі не можна», — вважає Шилова.