Лікар розвіяла популярний міф про контактні лінзи

Контактні лінзи не впливають на мерехтіння екрана смартфона чи комп'ютера, розповіла офтальмохірург Тетяна Шилова, повідомляє Газета.ru.

Незалежно від того, в лінзах користувач чи ні, мерехтіння буде впливати на його очі, через що вони втомлюватимуться швидше, але є спосіб зменшити це навантаження.

«Одна з головних проблем під час роботи за комп'ютером або використання смартфона — зменшена частота моргання. За статистикою людина перед монітором моргає вчетверо менше. А це необхідно, адже з кожним змиканням повік відбувається зволоження поверхні ока, інакше високий ризик порушення цілісності слізної плівки та розвитку синдрому сухого ока», - зазначила Шилова.

Професор рекомендує користувачам, які проводять багато часу перед комп'ютером, використовувати лінзи з більшим ступенем вмісту вологи. Це зменшить навантаження на очі під час роботи з гаджетами.