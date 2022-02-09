Названо фіналістів конкурсу Світовий автомобіль року 2022

Організатори конкурсу World Car of the Year оголосили десятку кращих автомобілів, які боротимуться за абсолютний титул цього року, повідомляє 24 Канал.

Серед кандидатів чотири електромобілі, причому батарейні машини цього року виділили в окрему категорію. Але боротись за титул Світовий автомобіль року доведеться з сильними суперниками з “бензинової епохи”.

Десятку головних претендентів формують: Audi Q4 e-tron, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Cupra Formentor, Genesis G70, Hyundai Tucson, Lexus NX, Honda Civic та і Toyota GR86 / Subaru BRZ.

Фото: топ-10 фіналістів конкурсу Світовий автомобіль року 2022 / Carscoops, фірми-виробники

Фото: топ-10 фіналістів конкурсу Світовий автомобіль року 2022 / Carscoops, фірми-виробники

Фото: топ-10 фіналістів конкурсу Світовий автомобіль року 2022 / Carscoops, фірми-виробники

Фото: топ-10 фіналістів конкурсу Світовий автомобіль року 2022 / Carscoops, фірми-виробники

Фото: топ-10 фіналістів конкурсу Світовий автомобіль року 2022 / Carscoops, фірми-виробники

Фото: топ-10 фіналістів конкурсу Світовий автомобіль року 2022 / Carscoops, фірми-виробники

Фото: топ-10 фіналістів конкурсу Світовий автомобіль року 2022 / Carscoops, фірми-виробники

Фото: топ-10 фіналістів конкурсу Світовий автомобіль року 2022 / Carscoops, фірми-виробники

Фото: топ-10 фіналістів конкурсу Світовий автомобіль року 2022 / Carscoops, фірми-виробники

Фото: топ-10 фіналістів конкурсу Світовий автомобіль року 2022 / Carscoops, фірми-виробники

Фото: топ-10 фіналістів конкурсу Світовий автомобіль року 2022 / Carscoops, фірми-виробники

Для кожної з категорій також були оголошені претенденти на звання кращого автомобіля року. Так, у новій групі “електромобілі” мають шанс перемогти Audi e-tron GT, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 і Mercedes EQS.

Категорія “розкішних автомобілів” представлена Audi Q5 Sportback, BMW iX, Genesis GV70, Mercedes EQS і Volvo C40 Recharge. Аналогічно, Audi e-tron GT, BMW M3 / M4, Porsche 911 GT3, Toyota GR86 / Subaru BRZ і Volkswagen Golf GTI / R боротимуться за звання кращого спортивного автомобіля року.

Титул World Urban Car 2022 або “міський автомобіль року” виборюватимуть Dacia Sandero, Opel Mokka, Renault Kiger, Toyota Yaris Cross і Volkswagen Taigun.

Усі вищезгадані моделі також мають право здобути титул “Світовий автомобільний дизайн року 2022”. Однак група з “шістьох шанованих світових експертів з дизайну” також створила шорт-лист, який включає Audi e-tron GT, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 та Mercedes EQS.

Три найкращі фіналісти будуть оголошені 15 березня, а переможці будуть названі на автосалоні в Нью-Йорку 13 квітня.