Скільки Україна отримала грошей через можливе вторгнення РФ

Наші західні партнери не лише щодня надсилають до України делегації високого рівня та подорожують у трикутнику Європа (США)-Росія-Україна або Європа (США)-Україна-Росія, але й надають нам фінансову допомогу, пише Юрий Васильченко, Depo.ua.

Скільки грошей прийшло чи прийде найближчим часом до української скарбниці від наших західних партнерів – далі в матеріалі.

Учора під час візиту до Києва президента Франції Еммануеля Макрона повідомили, що Франція надасть Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для стабілізації економіки (200 євро кредиту та 1 млрд фінансових гарантій). За це президент Володимир Зеленський подякував своєму французькому колегі.

Париж не перший, хто розщедрився на потреби нашої економіки. Наприкінці січня про пакет фіндопомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро заявили у Єврокомісії. Пакет складається з екстрених позик та грантів у середньо- та довгостроковій перспективі. Перший транш у 600 млн надійде найближчим часом.

Сполучені Штати для потреб нашої армії виділили $200 млн, у рамках цієї суми постачається озброєння.

Близькі союзники американців – британці – також допомагають Україні озброєнням, але не лише. 8 грудня президент Зеленський повідомив: Британія додатково виділить 1 млрд. фунтів на підтримку України. Кошти будуть спрямовані на проекти у сферах інфраструктури, охорони здоров'я та чистої енергетики. А під час візиту до Києва глави британського уряду Бориса Джонсона повідомили, що Лондон виділить Україні ще 2 млрд. фунтів на реалізацію спільних проектів у сферах інфраструктури та енергетики. Окремо Джонсон заявив, що Великобританія виділить додаткові 88 млн. фунтів на підтримку системи належного управління та енергетичної незалежності України.

Німеччина, яка, як відомо, категорично відмовляється надавати нам військову допомогу, допомагає фінансово. Наприкінці грудня оголосили про плани Берліна виділити 150 млн. євро на підтримку переходу України на відновлювані джерела енергії у зв'язку з будівництвом "Північного потоку-2".

Також у грудні стало відомо про прийняття Радою Європейського Союзу рішення надати Україні 31 млн. євро на зміцнення оборонних можливостей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру (EPF). Здається, що сума не така вже й велика, але кошти з цього пакету допомоги будуть спрямовані на потреби Збройних сил України за чотирма напрямками: медициною, інженерними можливостями та заходами з розмінування, мобільності та логістики, кібербезпеки.

Нам допомагають і фінансово, і озброєнням балтійські країни Євросоюзу, Естонія, Литва, Латвія, а також плече Україні підставила Польща. На обороноздатність нашої держави 22 млн. євро виділила Данія, $5,4 млн. надає Швеція. Наші партнери допомагають українцям не лише у сфері безпеки та надають макрофінансову підтримку, а й виділяють кошти під конкретні проекти. Як, наприклад, Нідерланди надали 400 тисяч євро для запровадження Плану гуманітарного реагування для України, аби ефективно боротися із пандемією коронавірусу у східних регіонах нашої держави.

А мало не забули про головного подразника для проросійських сил — Міжнародного валютного фонду. У листопаді минулого року, коли навколо України згущувалися хмари і тема можливого вторгнення Росії виходила на чільне місце у світовій політиці, МВФ ухвалив рішення про продовження програми Stand-By з Україною до червня 2022 року. Фонд виділив українському уряду $700 млн. кредиту. Нині в уряді очікують на місію фонду. Рейтингові агентства прогнозують отримання нашою країною $2,3 млрд до середини цього року, навіть незважаючи на повільне виконання владою взятих на себе зобов'язань. Тут можна згадати блокування призначення глави САП, що відверто дратує наших західних партнерів.

Скільки грошей пообіцяли чи вже дали Україні західні партнери

США - 200 млн доларів

Франція – 1,2 млрд євро

Великобританія - 3 млрд і 88 млн фунтів

Німеччина – 150 млн євро

Данія – 22 млн євро

Швеція - 5,4 млн доларів

Нідерланди – 400 тис. євро

МВФ – 70 млрд доларів

Єврокомісія – 1,2 млрд євро

Рада ЄС – 31 млн євро

І це ще не повний перелік.

Але не в цифрах річ. Тим більше, що це здебільшого не подаровані гроші, а кредити колись їх треба буде віддавати. Але саме зараз така демонстрація загальної підтримки є дуже необхідною. Разом з тим, є два суттєві ризики. Перше: за витратами цих фінансів уважно стежитимуть, а в Україні є великий досвід гучних корупційних скандалів. У тому числі із західною допомогою.

А другий - ще тиждень-два і кількість шановних візитерів і потік фінансових щедрот від них піде на спад, як зараз потроху спадає інформаційна хвиля через можливе нове вторгнення Росії. До спадання цієї хвилі доклали руку Зеленський та уповноважені владою спікери, які у своїх оцінках ймовірності війни розходяться із західними партнерами. І ми залишаємось наодинці з невирішеними проблемами. Головна з них – українська влада ніяк не може озвучити і для своїх громадян, і для Кремля, і для Заходу однозначних червоних ліній щодо ситуації з окупованими територіями Донбасу.