98% операцій на фондовому ринку України припадає на ОВДП

В Україні майже всі операції на фондовому ринку припадають на ОВДП (держоблігації). Водночас обсяг торгів іншими інструментами у 2021 році зріс на 10% до 7 млрд гривень, розповіли у пресслужбі Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, повідомляє Мiнфiн.

Фондовий ринок України у ембріональному стані

Торік 98% об'єму всіх операцій на фондовому ринку України припадало на ОВДП. Одна з причин такого показника — інвестиції у держоблігації не обкладаються податками. Але інша сторона питання — нерозвинений фондовий ринок.

«Мені б дуже хотілося, щоб український фондовий ринок був безпосередньо "вмонтований" у світову фінансову систему, однак він досі перебуває в ембріональному стані», — підкреслив член НКЦПФР Юрій Бойко.

Посадовець також додав, що український фондовий ринок наразі має мінімальні об'єми через відсутність фінансових інструментів і, як наслідок, інвесторів.

Українці купують акції, але іноземних емітентів

Торік загальний обсяг торгів (без урахування ОВДП) становив 7,43 млрд гривень. Це майже на 10% більше за показник минулого року. Основна причина змін — можливість працювати з цінними паперами іноземних емітентів. Зараз українцям доступно 90 акцій іноземних компаній і попит на ці інструменти зростає, підкреслюють у відомстві.

Ключовою подією в царині формування якісного інвестиційного клімату в комісії вважають лібералізацію законодавства. Зміни, які відбулися впродовж 2021 року, дозволяють здійснювати торгівлю фінансовими інструментами на організованих ринках капіталу та поза ними.